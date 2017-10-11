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    Дональд Трамп: «Из-за Кросби и Малкина «Питтсбург» называли двухголовым монстром»

    Теги Питтсбург Рейнджерс Вашингтон Марио Лемье Кристофер Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби Фил Кессел НХЛ Джастин Шульц политика Рон Беркл Мэтт Мюррей Конор Шири Джейк Гюнцель Дональд Трамп

    Президент США Дональд Трамп поздравил «Питтсбург» с победой в Кубке Стэнли на приеме в Белом доме.

    – «Питтсбург» впервые за почти 20 лет выиграл два Кубка Стэнли подряд. Кроме того, они побеждали трижды за последние 9 лет. Это круто. Потому что я знаю, что конкуренция высока. Правда же? Хотя для вас, парни, это очевидно не так.

    За последние месяцы «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Чикаго Кабс» и чемпионы NCAA «Клемсон Тайгерс» побывали в Белом доме, чтобы отпраздновать победу. Принимать их здесь – большая честь. Теперь я хочу поприветствовать здесь «Питтсбург Пенгвинс».

    Во-первых, я знаю владельца клуба Рон Беркла уже очень давно. Это отличный переговорщик. Хочу поприветствовать и другого владельца клуба. Это один из величайших людей в хоккее – кстати, он и отличный гольфист тоже: Марио Лемье. Супермарио. 

    Также приветствую генменеджера Джима Рутерфорда и главного тренера Майка Салливана. Я знаю, что у вас завтра важный матч против «Вашинтона». Это серьезный соперник, как вы думаете? Спасибо, что пришли сегодня. Вы чемпионы мира.

    Хотел бы начать с игрока, которого я уже давно вижу в хоккее, потому что он начинал очень молодым, – Сидни Кросби. Вот уж кто знает, как побеждает. Но посмотрите, какой он скромный. Ты знаешь, как побеждать или что? Отличная работа. 44 гола, 89 очков в прошлом сезоне. И снова обладатель «Конн Смайт Трофи». Сидни, твое наследие в «Питтсбурге» уже велико. Продолжай в том же духе.

    Кстати, Марио, тебя уже превзошел Сидни? Он уже очень близок, разве нет? Марио – это Марио. Сидни, мои поздравления.

    Сидни – не единственная звезда, блиставшая в «Пенс» в прошлом сезоне. Евгений Малкин – он выглядит как баскетболист. Большой, сильный парень. Из-за него и Сидни их команду называли двухголовым монстром. Вместе они забили 77 голов.

    Фил Кессел – лидер команды по голевым передачам. Хотя я тут слышал, что его сестра Аманда – лучшая в семье Кесселов. Это вообще возможно? Я сомневаюсь в этом, но слышал, что она очень хороша.

    Мэтт Мюррей одержал 32 победы. И это первый голкипер в истории НХЛ, выигравший решающий матч Кубка Стэнли два года подряд в свои два первых сезона в лиге. Предполагаю, что у тебя очень хорошая реакция, так?

    Конор Шири, Джей Гюнцель и Джастин Шульц – тоже провели отличный сезон, это восходящие звезды «Питтсбурга». Крис Летанг, несмотря на то, что выбыл д конца сезона из-за травмы, помогал молодым игрокам. Кстати, Крис выглядит достаточно молодо. Рад сообщить, что Тэнгер сейчас здоров и снова играет.

    И наверное, все игроки согласятся, что настоящие MVP – это ваши преданные болельщики. Последние 10 сезонов на каждый домашний матч все билеты были проданы. Отличные болельщики, отличный штат.

    «Питтсбург», вы настоящие чемпионы и невероятные патриоты. Знаю, что вы хотите выиграть Кубок в третий раз подряд, это давно уже никому не удавалось сделать. Я буду следить за этим. 

    Я видел «Питтсбург», когда ходил на матчи «Рейнджерс». О, вы хорошо попортили кровь нашим «Рейнджерс». Но это называется умение побеждать – верно, Сидни? 

    Знаю, что «Кэпиталс» захотят отомстить вам завтра. Так что отпускаем вас на тренировку. Еще раз поздравляю «Питтсбург» с победой, – рассказал Трамп.

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