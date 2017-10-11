Дональд Трамп: «Из-за Кросби и Малкина «Питтсбург» называли двухголовым монстром»

Президент США Дональд Трамп поздравил «Питтсбург» с победой в Кубке Стэнли на приеме в Белом доме.

– «Питтсбург» впервые за почти 20 лет выиграл два Кубка Стэнли подряд. Кроме того, они побеждали трижды за последние 9 лет. Это круто. Потому что я знаю, что конкуренция высока. Правда же? Хотя для вас, парни, это очевидно не так.

За последние месяцы «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Чикаго Кабс» и чемпионы NCAA «Клемсон Тайгерс» побывали в Белом доме, чтобы отпраздновать победу. Принимать их здесь – большая честь. Теперь я хочу поприветствовать здесь «Питтсбург Пенгвинс».

Во-первых, я знаю владельца клуба Рон Беркла уже очень давно. Это отличный переговорщик. Хочу поприветствовать и другого владельца клуба. Это один из величайших людей в хоккее – кстати, он и отличный гольфист тоже: . Супермарио.

Также приветствую генменеджера Джима Рутерфорда и главного тренера Майка Салливана. Я знаю, что у вас завтра важный матч против «Вашинтона». Это серьезный соперник, как вы думаете? Спасибо, что пришли сегодня. Вы чемпионы мира.

Хотел бы начать с игрока, которого я уже давно вижу в хоккее, потому что он начинал очень молодым, – . Вот уж кто знает, как побеждает. Но посмотрите, какой он скромный. Ты знаешь, как побеждать или что? Отличная работа. 44 гола, 89 очков в прошлом сезоне. И снова обладатель «Конн Смайт Трофи». Сидни, твое наследие в «Питтсбурге» уже велико. Продолжай в том же духе.

Кстати, Марио, тебя уже превзошел Сидни? Он уже очень близок, разве нет? Марио – это Марио. Сидни, мои поздравления.

Сидни – не единственная звезда, блиставшая в «Пенс» в прошлом сезоне. Евгений Малкин – он выглядит как баскетболист. Большой, сильный парень. Из-за него и Сидни их команду называли двухголовым монстром. Вместе они забили 77 голов.

– лидер команды по голевым передачам. Хотя я тут слышал, что его сестра Аманда – лучшая в семье Кесселов. Это вообще возможно? Я сомневаюсь в этом, но слышал, что она очень хороша.

Мэтт Мюррей одержал 32 победы. И это первый голкипер в истории , выигравший решающий матч Кубка Стэнли два года подряд в свои два первых сезона в лиге. Предполагаю, что у тебя очень хорошая реакция, так?

Конор Шири, Джей Гюнцель и Джастин Шульц – тоже провели отличный сезон, это восходящие звезды «Питтсбурга». Крис Летанг, несмотря на то, что выбыл д конца сезона из-за травмы, помогал молодым игрокам. Кстати, Крис выглядит достаточно молодо. Рад сообщить, что Тэнгер сейчас здоров и снова играет.

И наверное, все игроки согласятся, что настоящие MVP – это ваши преданные болельщики. Последние 10 сезонов на каждый домашний матч все билеты были проданы. Отличные болельщики, отличный штат.

«Питтсбург», вы настоящие чемпионы и невероятные патриоты. Знаю, что вы хотите выиграть Кубок в третий раз подряд, это давно уже никому не удавалось сделать. Я буду следить за этим.

Я видел «Питтсбург», когда ходил на матчи . О, вы хорошо попортили кровь нашим «Рейнджерс». Но это называется умение побеждать – верно, Сидни?

Знаю, что «Кэпиталс» захотят отомстить вам завтра. Так что отпускаем вас на тренировку. Еще раз поздравляю «Питтсбург» с победой, – рассказал Трамп.

«Визит в Белый дом был честью до того, как там появился Трамп». Спорт против президента США

Малкин и Кросби пойдут к Трампу. В отличие от Карри