Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018
Сегодня определились два последних победителя групп отборочного турнира к ЧМ-2018.
Прямые путевки в Россию завоевали сборные Франции и Португалии.
Португальцы в заключительном туре обыграли Швейцарию и при равенстве очков (по 27) обошли соперника по дополнительным показателям.
Французы дома переиграли Беларусь (2:1) и также обеспечили себе место на чемпионате мира.
Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018. Плюс Франция и Португалия
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