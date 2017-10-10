Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018

    Теги сборная Португалии сборная Франции ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018

    Сегодня определились два последних победителя групп отборочного турнира к ЧМ-2018.

    Прямые путевки в Россию завоевали сборные Франции и Португалии.

    Португальцы в заключительном туре обыграли Швейцарию и при равенстве очков (по 27) обошли соперника по дополнительным показателям.

    Французы дома переиграли Беларусь (2:1) и также обеспечили себе место на чемпионате мира.

    Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018. Плюс Франция и Португалия

    Криштиану едет в Россию! Самая удобная таблица ЧМ-2018

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться