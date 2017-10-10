Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018

Сегодня определились два последних победителя групп отборочного турнира к .

Прямые путевки в Россию завоевали сборные Франции и Португалии.

Португальцы в заключительном туре обыграли Швейцарию и при равенстве очков (по 27) обошли соперника по дополнительным показателям.

Французы дома переиграли Беларусь (2:1) и также обеспечили себе место на чемпионате мира.

Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018. Плюс Франция и Португалия

Криштиану едет в Россию! Самая удобная таблица ЧМ-2018