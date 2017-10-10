Квалификация ЧМ-2018. Азия. Австралия прошла Сирию благодаря голу Кэйхилла и сыграет в плей-офф
В ответном стыковом матче квалификации ЧМ-2018 в Азии сборная Сирии проиграла Австралии (1:2, первый матч – 1:1).
Таким образом, Австралия в ноябре сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ за выход на чемпионат мира.
Квалификация ЧМ-2018
Азия
- Дата проведения
- 10 октября, 12.00, «ANZ Stadium»
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Австралия –
Райан, Сэйнсбери, Джерман, Смит (Муй, 11), Миллиган, Рогич (Юрич, 96), Дегенек, Тройси (Рукавица, 73), Лекки, Кэйхилл, Круз.
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Сирия –
Альма, Юссеф, Аль-Баур, Аль-Аджан, Аль-Джафаль (Аль-Хатиб, 60), Хадж Мохамад, Аль-Мавас, Аль-Мидани, Мидо (Hamwiah, 75), Мардикян (Омари, 90), Аль-Сома.
- Удаление:
- Аль-Мавас (94).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Сирия может поехать на ЧМ в России. Сирия?!
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