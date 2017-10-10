Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Квалификация ЧМ-2018. Азия. Австралия прошла Сирию благодаря голу Кэйхилла и сыграет в плей-офф

    Теги сборная Австралии результаты сборная Сирии квалификация ЧМ-2018 Азия

    В ответном стыковом матче квалификации ЧМ-2018 в Азии сборная Сирии проиграла Австралии (1:2, первый матч – 1:1). 

    Таким образом, Австралия в ноябре сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ за выход на чемпионат мира.

    Квалификация ЧМ-2018

    Азия

    Австралия – Сирия 2:1 (1:1, 0:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 октября, 12.00, «ANZ Stadium»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 6 Аль-Сома, 1:1 – 13 Кэйхилл, 2:1 – 109 Кэйхилл.
    АвстралияРайан, Сэйнсбери, Джерман, Смит (Муй, 11), Миллиган, Рогич (Юрич, 96), Дегенек, Тройси (Рукавица, 73), Лекки, Кэйхилл, Круз.
    СирияАльма, Юссеф, Аль-Баур, Аль-Аджан, Аль-Джафаль (Аль-Хатиб, 60), Хадж Мохамад, Аль-Мавас, Аль-Мидани, Мидо (Hamwiah, 75), Мардикян (Омари, 90), Аль-Сома.
    Предупреждения:
    Лекки (25), Миллиган (42), Мардикян (48), Аль-Мавас (79), Hamwiah (88), Юрич (120).
    Удаление:
    Аль-Мавас (94).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Сирия может поехать на ЧМ в России. Сирия?!

    7 сборных, которые уже вышли на ЧМ-2018

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться