Квалификация ЧМ-2018. Азия. Австралия прошла Сирию благодаря голу Кэйхилла и сыграет в плей-офф

В ответном стыковом матче квалификации ЧМ-2018 в Азии сборная Сирии проиграла Австралии (1:2, первый матч – 1:1).

Таким образом, Австралия в ноябре сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ за выход на чемпионат мира.

Квалификация ЧМ-2018

Азия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Сирия может поехать на ЧМ в России. Сирия?!

7 сборных, которые уже вышли на ЧМ-2018