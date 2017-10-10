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    Голландия после Евро-2016 пропустит и ЧМ-2018

    Теги сборная Голландии сборная Турции сборная Швеции ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018

    Сборная Голландии пропустит второй крупный турнир подряд. Голландцы не играли на Евро-2016 и не пробились на ЧМ-2018 в Россию.

    Голландия победила Швецию (2:0), но в группе A заняла лишь третье место. Для выхода в стыковые матчи голландцам нужно было побеждать шведов с разницей в 7 мячей.

    Напомним, что на ЧМ-2014 в Бразилии Голландия заняла третье место. До нее сборная Турции, заняв призовое место (3-е на ЧМ-2002), не выходила на следующий чемпионат мира.

    Голландия просто опозорилась. В чем ее проблема?

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