Голландия после Евро-2016 пропустит и ЧМ-2018

Сборная Голландии пропустит второй крупный турнир подряд. Голландцы не играли на Евро-2016 и не пробились на в Россию.

Голландия победила Швецию (2:0), но в группе A заняла лишь третье место. Для выхода в стыковые матчи голландцам нужно было побеждать шведов с разницей в 7 мячей.

Напомним, что на ЧМ-2014 в Бразилии Голландия заняла третье место. До нее сборная Турции, заняв призовое место (3-е на ЧМ-2002), не выходила на следующий чемпионат мира.

Голландия просто опозорилась. В чем ее проблема?