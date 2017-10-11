Мартен Фуркад – Дмитрию Губерниеву: «Я устал от ваших ложных обвинений, прекратите это немедленно!»

Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад ответил российскому комментатору Дмитрию Губерниеву в дискуссии о допуске россиян до Пхенчхана-2018.

«Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда этого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, поэтому прекратите это немедленно!» – написал Фуркад.

Ранее французский биатлонист сказал, что, по его мнению, чистые российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду. Губерниев прокомментировал слова Фуркада в насмешливой манере.

Это не первый конфликт между французом и Губерниевым. На чемпионате мира российский комментатор в прямом эфире назвал Фуркада «свиньей», после чего болельщики стали писать биатлонисту в соцсетях издевательские комментарии.

Свинья и жертва. О конфликте Фуркада и Шипулина