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    Мартен Фуркад – Дмитрию Губерниеву: «Я устал от ваших ложных обвинений, прекратите это немедленно!»

    Теги сборная России сборная Франции Дмитрий Губерниев Пхенчхан-2018 Мартен Фуркад

    Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад ответил российскому комментатору Дмитрию Губерниеву в дискуссии о допуске россиян до Пхенчхана-2018.

    «Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда этого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, поэтому прекратите это немедленно!» – написал Фуркад.

    Ранее французский биатлонист сказал, что, по его мнению, чистые российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду. Губерниев прокомментировал слова Фуркада в насмешливой манере.

    Это не первый конфликт между французом и Губерниевым. На чемпионате мира российский комментатор в прямом эфире назвал Фуркада «свиньей», после чего болельщики стали писать биатлонисту в соцсетях издевательские комментарии.

    Свинья и жертва. О конфликте Фуркада и Шипулина

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