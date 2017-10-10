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    Этери Тутберидзе: «Пока я не вижу ни одного человека, который бы работал столько, сколько Медведева»

    Теги женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков

    Тренер Этери Тутберидзе рассказала о том, как работает со своими учениками.

    — Говорят, что детский тренер и тренер взрослого спортсмена — это две разные профессии.

    — Не люблю, когда делят — детского уровня, взрослого уровня. Когда читаю подобные вещи на форумах, у меня аж все кипит внутри.

    — А вы читаете форумы? Для вас важно, что там пишут?

    — Читаю иногда комментарии к статьям. Например, Женя Медведева дала интервью. Или Татьяна Тарасова о Жене дала интервью. По заголовкам смотрю. Если интересно, почитаю. Но редко.

    — Разные специалисты в один голос говорят, что Женя сейчас «над всеми».

    — Не согласна. Последний сезон многие девочки катались чисто. Слова о том, что Женя ТАМ, а остальные вообще нигде, не соответствуют действительности. Женя работает. Сколько она работает, чтобы свой уровень удерживать? Пока я не вижу ни одного человека, который бы столько работал.

    — Ваша команда — это ведь еще и Сергей Дудаков, и Даниил Глейхенгауз. Как вы распределяете между собой обязанности?

    — Мы ничего не распределяем. Мы просто выходим и работаем. Да, конечно, Сергей Викторович Дудаков не ставит программы и в хореографию не вмешивается. Он может высказать свое мнение — нравится или не нравится. Идет спортсмену или не идет. Это единственное, что у нас не происходит. И я не работаю с удочкой, это делает Сергей Викторович, а если я эту удочку подниму, я умру . Вот такое распределение есть, да.

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