Роббен завершил карьеру в сборной Голландии

Полузащитник «Баварии» объявил о завершении международной карьеры после невыхода сборной Голландии на ЧМ-2018.

33-летний вингер провел за национальную команду страны 96 матчей, забил 37 голов и отдал 29 голевых передач.

Роббен со сборной Голландии завоевал серебро ЧМ-2010, а также бронзу ЧМ-2014 и Евро-2004.

Он разделил с Деннисом Бергкампом 4-е место в списке бомбардиров в истории сборной Голландии.

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