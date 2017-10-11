Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роббен завершил карьеру в сборной Голландии

    Теги Бавария Арьен Роббен сборная Голландии бундеслига Германия

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен объявил о завершении международной карьеры после невыхода сборной Голландии на ЧМ-2018.

    33-летний вингер провел за национальную команду страны 96 матчей, забил 37 голов и отдал 29 голевых передач.

    Роббен со сборной Голландии завоевал серебро ЧМ-2010, а также бронзу ЧМ-2014 и Евро-2004.

    Он разделил с Деннисом Бергкампом 4-е место в списке бомбардиров в истории сборной Голландии.

    Голландия просто опозорилась. В чем ее проблема?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться