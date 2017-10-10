Швейцария и Греция вышли в стыковые матчи, Словакия – нет

Сегодня определились последние участники стыковых матчей за право сыграть на в Россию.

После заключительного тура европейской квалификации в стыки вышли Швеция, Швейцария и Греция.

Словакия стала худшей из 9 сборных, занявших вторые места в своих группах.

Таким образом, в стыковых матчах в ноябре сыграют: Италия, Дания, Северная Ирландия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Хорватия и Греция.

Жеребьевка пройдет 17 октября. Четыре команды на основе октябрьского рейтинга ФИФА будут сеяными.

Первые стыковые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14-го.