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    Швейцария и Греция вышли в стыковые матчи, Словакия – нет

    Теги сборная Италии сборная Словакии сборная Дании сборная Хорватии сборная Греции сборная Ирландии сборная Северной Ирландии сборная Швеции сборная Швейцарии ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018

    Сегодня определились последние участники стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2018 в Россию.

    После заключительного тура европейской квалификации в стыки вышли Швеция, Швейцария и Греция.

    Словакия стала худшей из 9 сборных, занявших вторые места в своих группах.

    Таким образом, в стыковых матчах в ноябре сыграют: Италия, Дания, Северная Ирландия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Хорватия и Греция.

    Жеребьевка пройдет 17 октября. Четыре команды на основе октябрьского рейтинга ФИФА будут сеяными.

    Первые стыковые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14-го.

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