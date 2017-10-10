Швейцария и Греция вышли в стыковые матчи, Словакия – нет
Сегодня определились последние участники стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2018 в Россию.
После заключительного тура европейской квалификации в стыки вышли Швеция, Швейцария и Греция.
Словакия стала худшей из 9 сборных, занявших вторые места в своих группах.
Таким образом, в стыковых матчах в ноябре сыграют: Италия, Дания, Северная Ирландия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Хорватия и Греция.
Жеребьевка пройдет 17 октября. Четыре команды на основе октябрьского рейтинга ФИФА будут сеяными.
Первые стыковые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14-го.
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