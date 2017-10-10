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    КХЛ. «Авангард» примет «Барыс», «Йокерит» в гостях у «Трактора»

    Теги Авангард Металлург Мг Витязь Трактор Амур Автомобилист результаты Йокерит КХЛ Барыс Югра Куньлунь Ред Стар

    В чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи. «Авангард» примет «Барыс», «Йокерит» проведет выездной матч против «Трактора». 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Амур – Металлург Мг
    Дата проведения
    10 октября, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео
    Авангард – Барыс
    Дата проведения
    10 октября, 16.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео
    Югра – Куньлунь
    Дата проведения
    10 октября, 17.00, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео
    Трактор – Йокерит
    Дата проведения
    10 октября, 17.00, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    Автомобилист – Витязь
    Дата проведения
    10 октября, 17.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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