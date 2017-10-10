КХЛ. «Авангард» примет «Барыс», «Йокерит» в гостях у «Трактора»
В чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи. «Авангард» примет «Барыс», «Йокерит» проведет выездной матч против «Трактора».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 октября, 12.30, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 10 октября, 16.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 10 октября, 17.00, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 10 октября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 10 октября, 17.00, «КСК Уралец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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