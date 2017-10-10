НХЛ. Игроки «Питтсбурга» сегодня встретятся с Трампом
Президент США Дональд Трамп сегодня в Белом доме примет «Питтсбург».
Тренеры и игроки «Питтсбурга», включая российского форварда Евгения Малкина, посетят резиденцию американского президента по случаю победы в Кубке Стэнли.
Встреча Трампа с командой НХЛ начнется в 3 часа дня по местному времени (22.00 по московскому).
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