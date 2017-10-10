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    НХЛ. Игроки «Питтсбурга» сегодня встретятся с Трампом

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин политика Дональд Трамп

    Президент США Дональд Трамп сегодня в Белом доме примет «Питтсбург».

    Тренеры и игроки «Питтсбурга», включая российского форварда Евгения Малкина, посетят резиденцию американского президента по случаю победы в Кубке Стэнли.

    Встреча Трампа с командой НХЛ начнется в 3 часа дня по местному времени (22.00 по московскому).

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