НХЛ. Игроки «Питтсбурга» сегодня встретятся с Трампом

Президент США Дональд Трамп сегодня в Белом доме примет .

Тренеры и игроки «Питтсбурга», включая российского форварда , посетят резиденцию американского президента по случаю победы в Кубке Стэнли.

Встреча Трампа с командой НХЛ начнется в 3 часа дня по местному времени (22.00 по московскому).

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