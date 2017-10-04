Путин подшутил над Фурсенко из-за лимита, Квартальнов в «Локомотиве» и другие новости утра

1. Владимир Путин подшутил над Сергеем Фурсенко из-за лимита: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!». Фурсенко посчитал это «конструктивной критикой», а Путин дал «ряд рекомендаций» по лимиту.

2. Хоккейный «Локомотив» уволил Алексея Кудашова с поста главного тренера. Сегодня его заменит Дмитрий Квартальнов. Результаты игрового дня в КХЛ (включая 10-ю подряд победу «Йокерита») – здесь.

3. В Париже предотвратили теракт перед матчем «ПСЖ». Бомба была около стадиона. Ужас.

4. Матч всех звезд НБА в 2018 году впервые пройдет без разделения команд на конференции. Эволюция шоу!

5. Владелец контрольного пакета акций «Арсенала» Стэн Кронке намерен купить долю Алишера Усманова (30,4%) за 525 млн фунтов. Болельщики просят не продавать.

6. Шарапова может все-таки выступить на Кубке Кремля. Москва, жди.

7. Россия может сыграть с Испанией в ноябре. На «Открытие Арене».

8. Испанские медиа говорят, что Серхио Рамос и Жерар Пике поругались из-за референдума о независимости Каталонии. Федерация утверждает, что это неправда.

9. Владимир Путин заявил, что на ЧМ-2018 должно быть больше дешевых билетов для россиян.

10. Сергей Гимаев посмертно получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор. Все честно.

11. Карпин и Кержаков сыграют за команду Кадырова в матче с ветеранами сборной Италии. В день рождения Путина.

12. Бэйл пропустит примерно месяц из-за травмы. Травмы его не отпускают. Грустно.

13. Криштиану Роналду тем временем продал уникальную реплику «Золотого мяча» за 600 тысяч евро. В благотворительных целях.