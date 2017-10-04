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    Путин подшутил над Фурсенко из-за лимита, Квартальнов в «Локомотиве» и другие новости утра

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    1. Владимир Путин подшутил над Сергеем Фурсенко из-за лимита: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!». Фурсенко посчитал это «конструктивной критикой», а Путин дал «ряд рекомендаций» по лимиту.

    2. Хоккейный «Локомотив» уволил Алексея Кудашова с поста главного тренера. Сегодня его заменит Дмитрий Квартальнов. Результаты игрового дня в КХЛ (включая 10-ю подряд победу «Йокерита») – здесь

    3. В Париже предотвратили теракт перед матчем «ПСЖ». Бомба была около стадиона. Ужас.

    4. Матч всех звезд НБА в 2018 году впервые пройдет без разделения команд на конференции. Эволюция шоу!

    5. Владелец контрольного пакета акций «Арсенала» Стэн Кронке намерен купить долю Алишера Усманова (30,4%) за 525 млн фунтов. Болельщики просят не продавать.

    6. Шарапова может все-таки выступить на Кубке Кремля. Москва, жди.

    7. Россия может сыграть с Испанией в ноябре. На «Открытие Арене». 

    8. Испанские медиа говорят, что Серхио Рамос и Жерар Пике поругались из-за референдума о независимости Каталонии. Федерация утверждает, что это неправда.

    9. Владимир Путин заявил, что на ЧМ-2018 должно быть больше дешевых билетов для россиян.

    10. Сергей Гимаев посмертно получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор. Все честно.

    11. Карпин и Кержаков сыграют за команду Кадырова в матче с ветеранами сборной Италии. В день рождения Путина.

    12. Бэйл пропустит примерно месяц из-за травмы. Травмы его не отпускают. Грустно.

    13. Криштиану Роналду тем временем продал уникальную реплику «Золотого мяча» за 600 тысяч евро. В благотворительных целях.

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