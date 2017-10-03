Карпин и Кержаков сыграют за команду Кадырова в матче с ветеранами сборной Италии

В Грозном пройдет матч между командой «Лидер» и ветеранами сборной Италии.

Игра состоится 7 октября, в субботу, на «Ахмат-Арене».

В столице Чеченской Республики Грозном 7 октября состоится футбольный матч между командой «Лидер» и сборной ветеранов Италии. Матч приурочен ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Для участия в игре, которая пройдет на стадионе , приедут легенды российского и итальянского футбола», – говорится в сообщении.

Капитаном «Лидера» будет глава Чечни Рамзан Кадыров. В состав команды также войдут другие представители руководства республики, а также Александр Кержаков, и игроки «Ахмата».

В составе ветеранов Италии выйдут Стефано Фьоре, , Сальваторе Скиллачи и другие игроки.

В 2015 году в Грозном уже проходил подобный матч, тогда «Лидер» выиграл со счетом 4:1.

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