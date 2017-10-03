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    В Париже предотвратили теракт перед матчем «ПСЖ». Бомба была около стадиона

    Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия болельщики Парк де Пренс

    Французская полиция сообщила о предотвращенном теракте перед матчем «ПСЖ» – «Бордо» (6:2) в воскресенье.

    Самодельная бомба была найдена около 4 часов утра рядом со стадионом «Парк де Пренс». Она представляла собой четыре газовых баллона, которые были политы бензином и должны были взорваться после звонка с мобильного телефона.

    В связи с этим были арестованы 5 подозреваемых, один из которых – уже находившийся под наблюдением исламский экстремист. Вероятно, он использовал двойника, чтобы уйти от полиции.

    Матч «ПСЖ» – «Бордо» посетили 47 тысяч человек.

    В 2015 году произошли теракты в Париже, в том числе около стадиона «Стад де Франс», где проходил матч Франция – Германия. Погибли более 130 человек.

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