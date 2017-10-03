Россия и Испания могут сыграть на «Открытие Арене» в ноябре
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сборная России в конце ноября может провести товарищеский матч с Испанией на стадионе «Открытие Арена» в столице.
По словам Собянина, проведение игры зависит от того, кто выйдет из группы европейского отборочного турнира ЧМ-2018.
За два тура до конца квалификации Испания лидирует в группе G, опережая сборную Италии на три очка.
В случае победы в группе испанцы гарантируют себе участие в финальной части чемпионата мира.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.