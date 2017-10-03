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    Россия и Испания могут сыграть на «Открытие Арене» в ноябре

    Теги сборная Испании сборная России Открытие Арена Сергей Собянин товарищеские матчи (сборные) квалификация ЧМ-2018

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сборная России в конце ноября может провести товарищеский матч с Испанией на стадионе «Открытие Арена» в столице.

    По словам Собянина, проведение игры зависит от того, кто выйдет из группы европейского отборочного турнира ЧМ-2018.

    За два тура до конца квалификации Испания лидирует в группе G, опережая сборную Италии на три очка.

    В случае победы в группе испанцы гарантируют себе участие в финальной части чемпионата мира.

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