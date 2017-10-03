Кронке предлагает Усманову 525 млн фунтов за его долю в «Арсенале»
Владелец контрольного пакета акций «Арсенала» Стэн Кронке намерен приобрести акции клуба, которыми владеет Алишер Усманов, второй по величине акционер лондонцев.
Кронке предлагает почти 525 миллионов фунтов за 30,4% акций, которыми владеет Усманов – 28 тысяч фунтов за каждую акцию.
В настоящее время Кронке является держателем 67% акций «Арсенала», остальная часть разделена между миноритарными акционерами.
Напомним, что Усманов, несмотря на то, что владеет 30% акций «Арсенала» так и не добился места в совете директоров клуба и никогда не влиял на какие-либо решения клуба.
Траст болельщиков «Арсенала» при этом намерен связаться с Усмановым и призвать его не продавать свою долю клуба.
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