Кронке предлагает Усманову 525 млн фунтов за его долю в «Арсенале»

Владелец контрольного пакета акций Стэн Кронке намерен приобрести акции клуба, которыми владеет , второй по величине акционер лондонцев.

Кронке предлагает почти 525 миллионов фунтов за 30,4% акций, которыми владеет Усманов – 28 тысяч фунтов за каждую акцию.

В настоящее время Кронке является держателем 67% акций «Арсенала», остальная часть разделена между миноритарными акционерами.

Напомним, что Усманов, несмотря на то, что владеет 30% акций «Арсенала» так и не добился места в совете директоров клуба и никогда не влиял на какие-либо решения клуба.

Траст болельщиков «Арсенала» при этом намерен связаться с Усмановым и призвать его не продавать свою долю клуба.