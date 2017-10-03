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    Кронке предлагает Усманову 525 млн фунтов за его долю в «Арсенале»

    Теги премьер-лига Англия Арсенал бизнес Стэн Кронке Алишер Усманов

    Владелец контрольного пакета акций «Арсенала» Стэн Кронке намерен приобрести акции клуба, которыми владеет Алишер Усманов, второй по величине акционер лондонцев.

    Кронке предлагает почти 525 миллионов фунтов за 30,4% акций, которыми владеет Усманов – 28 тысяч фунтов за каждую акцию.

    В настоящее время Кронке является держателем 67% акций «Арсенала», остальная часть разделена между миноритарными акционерами.

    Напомним, что Усманов, несмотря на то, что владеет 30% акций «Арсенала» так и не добился места в совете директоров клуба и никогда не влиял на какие-либо решения клуба.

    Траст болельщиков «Арсенала» при этом намерен связаться с Усмановым и призвать его не продавать свою долю клуба.

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