Владимир Путин: «Нужно сделать все, чтобы количество недорогих билетов на ЧМ-2018 было максимально возможным»

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости увеличения количества дешевых билетов на матчи .

«[Нужно] постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным», – сказал Путин.

Напомним, что граждане России могут приобрести билеты 4-й категории на специально выделенные для них сектора. Минимальная стоимость билетов на матчи ЧМ-2018 составит 1280 рублей.