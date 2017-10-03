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    Владимир Путин: «Нужно сделать все, чтобы количество недорогих билетов на ЧМ-2018 было максимально возможным»

    Теги болельщики Владимир Путин ЧМ-2018

    Президент России Владимир Путин высказался о необходимости увеличения количества дешевых билетов на матчи ЧМ-2018.

    «[Нужно] постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным», – сказал Путин.

    Напомним, что граждане России могут приобрести билеты 4-й категории на специально выделенные для них сектора. Минимальная стоимость билетов на матчи ЧМ-2018 составит 1280 рублей.

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