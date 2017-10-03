Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Криштиану Роналду продал реплику «Золотого мяча» за 600 тысяч евро в благотворительных целях

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания светская хроника Золотой мяч

    Уникальная реплика «Золотого мяча» форварда «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду была продана на аукционе в рамках благотворительной акции.

    Покупателем стал Идан Офер, один из богатейших людей Израиля, заплативший за «Золотой мяч» 600 тысяч евро.

    Все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Make-A-Wish, помогающий детям, борющимся с болезнями.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться