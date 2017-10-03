Криштиану Роналду продал реплику «Золотого мяча» за 600 тысяч евро в благотворительных целях

Уникальная реплика «Золотого мяча» форварда и сборной Португалии Криштиану Роналду была продана на аукционе в рамках благотворительной акции.

Покупателем стал Идан Офер, один из богатейших людей Израиля, заплативший за «Золотой мяч» 600 тысяч евро.

Все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Make-A-Wish, помогающий детям, борющимся с болезнями.