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    Фурсенко о словах Путина: «Я воспринял это как конструктивную критику»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия Лига Европы Владимир Путин лимит на легионеров

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, как отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о количестве легионеров в составе петербургского клуба.

    «Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол.

    Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой страны. Мы надеемся, что то же самое произойдет с «Зенитом», – сказал Фурсенко.

    Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»

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