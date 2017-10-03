Фурсенко о словах Путина: «Я воспринял это как конструктивную критику»

Президент Сергей Фурсенко рассказал, как отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о количестве легионеров в составе петербургского клуба.

«Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол.

Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой страны. Мы надеемся, что то же самое произойдет с , – сказал Фурсенко.

Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»