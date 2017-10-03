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    Виталий Мутко о лимите: «Ряд рекомендаций Путин нам дал – озвучивать не буду»

    Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия сборная России Владимир Путин Краснодар лимит на легионеров

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным на тему лимита легионеров и развития молодых игроков.

    «Президент всегда обращал внимание на то, что должны играть свои воспитанники, он это и имел в виду.

    Вот он был в Краснодаре, видел академию, и все выспрашивал у Галицкого – как, что, сколько детей, какая система.

    А когда Сергей Александрович начал выступать, он меня спросил – какой лимит у вас, как защищаете своих игроков. Такая позиция у нас – надо защищать доморощенных игроков.

    Всегда можно найти более готового игрока и ваш молодой будет сидеть. Я объяснил, что в Лиге Европы – свои правила, там нет лимита, и мы не можем влиять на клубы.

    Ну, ряд рекомендаций президент нам дал – озвучивать не буду!» – сказал Мутко.

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