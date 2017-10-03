Виталий Мутко о лимите: «Ряд рекомендаций Путин нам дал – озвучивать не буду»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным на тему лимита легионеров и развития молодых игроков.

«Президент всегда обращал внимание на то, что должны играть свои воспитанники, он это и имел в виду.

Вот он был в , видел академию, и все выспрашивал у Галицкого – как, что, сколько детей, какая система.

А когда Сергей Александрович начал выступать, он меня спросил – какой лимит у вас, как защищаете своих игроков. Такая позиция у нас – надо защищать доморощенных игроков.

Всегда можно найти более готового игрока и ваш молодой будет сидеть. Я объяснил, что в – свои правила, там нет лимита, и мы не можем влиять на клубы.

Ну, ряд рекомендаций президент нам дал – озвучивать не буду!» – сказал Мутко.

Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»