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    Пике и Рамос поругались из-за ситуации вокруг референдума о независимости Каталонии

    Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Жерар Пике примера Испания сборная Испании

    У защитников сборной Испании Жерара Пике и Серхио Рамоса произошел конфликт.

    Как утверждает As, футболисты разругались на почве ситуации с референдумом Каталонии о независимости, из-за чего их отношения окончательно испортились. 

    Сообщается, что Рамос обвинял Пике в дестабилизации настроений в сборной Испании.

    Пике и Рамос регулярно конфликтуют в прессе во время выступлений за «Барселону» и «Реал» соответственно, однако в сборной, как они оба подчеркивали, они друзья.

    Референдум о независимости Каталонии прошел в воскресенье, 1 октября. Испанское правительство стянуло в регион дополнительные силы со всей страны и отказалось признавать итоги референдума.

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