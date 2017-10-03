Пике и Рамос поругались из-за ситуации вокруг референдума о независимости Каталонии
У защитников сборной Испании Жерара Пике и Серхио Рамоса произошел конфликт.
Как утверждает As, футболисты разругались на почве ситуации с референдумом Каталонии о независимости, из-за чего их отношения окончательно испортились.
Сообщается, что Рамос обвинял Пике в дестабилизации настроений в сборной Испании.
Пике и Рамос регулярно конфликтуют в прессе во время выступлений за «Барселону» и «Реал» соответственно, однако в сборной, как они оба подчеркивали, они друзья.
Референдум о независимости Каталонии прошел в воскресенье, 1 октября. Испанское правительство стянуло в регион дополнительные силы со всей страны и отказалось признавать итоги референдума.
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