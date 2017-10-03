Матч всех звезд НБА в 2018 году впервые пройдет без разделения команд на конференции

и профсоюз игроков лиги объявили об изменении формата всех звезд, который пройдет в 2018 году в Лос-Анджелесе. Впервые в истории МВЗ пройдет без разделения на Восток и Запад.

Новый формат подразумевает, что два капитана будут набирать команды из группы игроков, которые получат вызов на Матч звезд, без привязки к конференции.

Капитанами станут два игрока от Востока и Запада, которые получат наибольшее количество голосов болельщиков.

Звездные команды отныне будут играть с благотворительными целями. Они выберут соответствующие организации в Лос-Анджелесе или в США, которые будут получать пожертвования.

Процесс отбора игроков на Матч всех звезд останется неизменным. От каждой конференции в Лос-Анджелес поедут по 12 баскетболистов. 5 представителей старта выберут болельщики, действующие игроки и журналисты.

7 игроков резерва назовут тренеры звездных команд.