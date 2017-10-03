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    Игрокам «Локомотива» уже сообщили о назначении Квартальнова

    Теги Локомотив возможные переходы Дмитрий Квартальнов КХЛ

    Игроки «Локомотива» уже проинформированы о том, что новым главным тренером команды станет Дмитрий Квартальнов.

    Сегодня ярославский клуб официально объявил об увольнении Алексея Кудашова. Под руководством этого тренера команда потерпела 5 поражений подряд в последних матчах.

    «Новым главным тренером будет Квартальнов. Команде уже объявили имя тренера», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Квартальнов ранее работал в КХЛ с «Северсталью», «Сибирью» и ЦСКА. Московский клуб прекратил сотрудничество с тренером по окончании прошлого сезона.

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