Игрокам «Локомотива» уже сообщили о назначении Квартальнова
Игроки «Локомотива» уже проинформированы о том, что новым главным тренером команды станет Дмитрий Квартальнов.
Сегодня ярославский клуб официально объявил об увольнении Алексея Кудашова. Под руководством этого тренера команда потерпела 5 поражений подряд в последних матчах.
«Новым главным тренером будет Квартальнов. Команде уже объявили имя тренера», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Квартальнов ранее работал в КХЛ с «Северсталью», «Сибирью» и ЦСКА. Московский клуб прекратил сотрудничество с тренером по окончании прошлого сезона.
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