Игрокам «Локомотива» уже сообщили о назначении Квартальнова

Игроки уже проинформированы о том, что новым главным тренером команды станет .

Сегодня ярославский клуб официально объявил об увольнении Алексея Кудашова. Под руководством этого тренера команда потерпела 5 поражений подряд в последних матчах.

«Новым главным тренером будет Квартальнов. Команде уже объявили имя тренера», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Квартальнов ранее работал в КХЛ с «Северсталью», «Сибирью» и ЦСКА. Московский клуб прекратил сотрудничество с тренером по окончании прошлого сезона.