Конор МакГрегор: «Бой с Хабибом в России – крутая идея. Но хочу быть уверен, что он сделает вес»

Чемпион UFC в легком весе по-прежнему заинтересован в поединке против российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Бой против Хабиба в России – крутая идея. Безумная. Посмотрим, реально ли организовать такой поединок. Мне нужны гарантии, что он сделает вес. Я не подпишу контракт без уверенности в этом», – сказал МакГрегор.

Напомним, последний бой Хабиба, который должен был пройти в марте этого года, был отменен из-за того, что бойцу стало плохо в сауне во время весогонки.

Хабиб не дрался уже 10 месяцев. Что он делал все это время?