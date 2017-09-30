Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Конор МакГрегор: «Бой с Хабибом в России – крутая идея. Но хочу быть уверен, что он сделает вес»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор по-прежнему заинтересован в поединке против российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

    «Бой против Хабиба в России – крутая идея. Безумная. Посмотрим, реально ли организовать такой поединок. Мне нужны гарантии, что он сделает вес. Я не подпишу контракт без уверенности в этом», – сказал МакГрегор.

    Напомним, последний бой Хабиба, который должен был пройти в марте этого года, был отменен из-за того, что бойцу стало плохо в сауне во время весогонки.

    Хабиб не дрался уже 10 месяцев. Что он делал все это время?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться