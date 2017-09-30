Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 8 матчей – до конца чемпионата Китая

Главный тренер «Шанхай Теллэйс» получил дисквалификацию за стычку с судьей в матче чемпионата Китая с «Бейцзин Гоань» (1:0).

Португальский специалист дисквалифицирован на 8 матчей, также ему необходимо выплатить штраф в размере 40 тысяч юаней. Таким образом, Виллаш-Боаш пропустит остаток сезона.

В настоящий момент идет на втором месте в таблице чемпионата Китая.