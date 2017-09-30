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    Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 8 матчей – до конца чемпионата Китая

    Теги дисквалификации высшая лига Китай Бейцзин Гуоань Андре Виллаш-Боаш Шанхай Теллэйс

    Главный тренер «Шанхай Теллэйс» Андре Виллаш-Боаш получил дисквалификацию за стычку с судьей в матче чемпионата Китая с «Бейцзин Гоань» (1:0).

    Португальский специалист дисквалифицирован на 8 матчей, также ему необходимо выплатить штраф в размере 40 тысяч юаней. Таким образом, Виллаш-Боаш пропустит остаток сезона.

    В настоящий момент «Шанхай Теллэйс» идет на втором месте в таблице чемпионата Китая.

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