Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 8 матчей – до конца чемпионата Китая
Главный тренер «Шанхай Теллэйс» Андре Виллаш-Боаш получил дисквалификацию за стычку с судьей в матче чемпионата Китая с «Бейцзин Гоань» (1:0).
Португальский специалист дисквалифицирован на 8 матчей, также ему необходимо выплатить штраф в размере 40 тысяч юаней. Таким образом, Виллаш-Боаш пропустит остаток сезона.
В настоящий момент «Шанхай Теллэйс» идет на втором месте в таблице чемпионата Китая.
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