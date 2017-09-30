На матче «Амьен» – «Лилль» на трибуне обрушилось заграждение. Более 10 фанатов получили ранения

Матч 8-го тура чемпионата Франии «Амьен» – был прерван на 16-й минуте (0:1), а затем отменен.

Причиной тому стали беспорядки на гостевой трибуне «Стад де ла Ликорн», связанные с обрушением заграждения.

Фанаты , празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, отделяющий болельщиков от поля. Ограждение не выдержало, и несколько десятков людей упали вниз, давя друг друга.

Сообщается, что более 10 человек получили ранения ног, грудной клетки. Некоторых пришлось эвакуировать на носилках.