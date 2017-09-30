Шарапова обыграла Севастову в Пекине, уйдя с матч-поинта

Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Пекине обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову со счетом 7:6, 5:7, 7:6.

Шарапова вела с брейком во втором сете, но проиграла его. В третьей партии она вела 5:2 и дважды подавала на матч, но в итоге дело дошло до тай-брейка, на котором ей пришлось отыгрывать матч-пойнт.

Победы Шарапова добилась с четвертого матчбола.

Шарапова выложила фото с кольцом на безымянном пальце. Что вообще происходит?