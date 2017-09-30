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    КХЛ. «Куньлунь» примет «Автомобилист», «Локомотив» против «Авангарда»

    Теги Авангард Локомотив Трактор Автомобилист результаты КХЛ Барыс Югра Сочи Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ состоится 4 матча. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Куньлунь – Автомобилист
    Дата проведения
    30 сентября, 12.30, «Feiyang Ice Skating Center»
    Онлайн матча Видео
    Трактор – Барыс
    Дата проведения
    30 сентября, 14.30, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Авангард
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    Сочи – Югра
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Шайба»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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