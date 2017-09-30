КХЛ. «Куньлунь» примет «Автомобилист», «Локомотив» против «Авангарда»
В регулярном чемпионате КХЛ состоится 4 матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 сентября, 12.30, «Feiyang Ice Skating Center»
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Шайба»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Это какой-то позор. Что Рига делает в КХЛ?
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