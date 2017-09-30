Карвахаль из-за проблем с сердцем выбыл на неопределенный срок

Защитник Даниэль Карвахаль имеет проблемы с сердцем.

У 25-летнего игрока сборной Испании выявлен вирус, который влияет на работу перикарда.

По информации Marca, Карвахаль может пропустить минимум 1,5 месяца.

Перикард – наружная соединительнотканная оболочка сердца. Она отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.

Напомним, что в 2010 году из-за проблем с сердцем завершил карьеру другой воспитанник «Реала» – хавбек Рубен де ла Ред.

Подробную статистику Карвахаля можно посмотреть здесь.