Карвахаль из-за проблем с сердцем выбыл на неопределенный срок
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль имеет проблемы с сердцем.
У 25-летнего игрока сборной Испании выявлен вирус, который влияет на работу перикарда.
По информации Marca, Карвахаль может пропустить минимум 1,5 месяца.
Перикард – наружная соединительнотканная оболочка сердца. Она отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.
Напомним, что в 2010 году из-за проблем с сердцем завершил карьеру другой воспитанник «Реала» – хавбек Рубен де ла Ред.
Подробную статистику Карвахаля можно посмотреть здесь.
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