«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд с разницей голов – 27:2
Сегодня в 7-м туре чемпионата Англии «Челси» дома уступил «Манчестер Сити» (0:1).
Таким образом, клуб из Манчестера выиграл 8 матчей подряд с разницей голов – 27:2.
В 10 матчах сезона «Ман Сити» лишь однажды сыграл вничью – с «Эвертоном» (1:1).
«Челси» потерпел третье поражение за 11 матчей.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча..
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Гол:
- 0:1 – 67 де Брюйне.
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Челси –
Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Рюдигер, Азар (Педро, 72), Канте, Бакайоко (Батшуайи, 73), Фабрегас, Аспиликуэта, Мората (Виллиан, 35).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Сильва (Бернарду Силва, 76), Фернандиньо, Сане (Гюндоган, 84), де Брюйне (Данило, 90), Стерлинг, Габриэл Жезус.
- Предупреждения:
- Фернандиньо (61), Отаменди (89).
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