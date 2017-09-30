Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд с разницей голов – 27:2

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Хосеп Гвардиола Кевин де Брюйне

    Сегодня в 7-м туре чемпионата Англии «Челси» дома уступил «Манчестер Сити» (0:1).

    Таким образом, клуб из Манчестера выиграл 8 матчей подряд с разницей голов – 27:2.

    В 10 матчах сезона «Ман Сити» лишь однажды сыграл вничью – с «Эвертоном» (1:1).

    «Челси» потерпел третье поражение за 11 матчей.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча..

    Челси – Манчестер Сити 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 67 де Брюйне.
    ЧелсиКуртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Рюдигер, Азар (Педро, 72), Канте, Бакайоко (Батшуайи, 73), Фабрегас, Аспиликуэта, Мората (Виллиан, 35).
    Манчестер СитиЭдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Сильва (Бернарду Силва, 76), Фернандиньо, Сане (Гюндоган, 84), де Брюйне (Данило, 90), Стерлинг, Габриэл Жезус.
    Предупреждения:
    Фернандиньо (61), Отаменди (89).

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться