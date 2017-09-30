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    Sports.ru

    «МЮ» выиграл 6 матчей подряд с разницей голов – 20:2

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кристал Пэлас Хуан Мата Маруан Феллайни Ромелу Лукаку

    Сегодня в 7-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома уверенно разобрался с «Кристал Пэлас» (4:0).

    Таким образом, команда Жозе Моуринью выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах с разницей голов – 20:2. На этом отрезке «МЮ» пропустил лишь от ЦСКА и «Бертона».

    В 11 официальных матчах этого сезона у «Манчестер Юнайтед» 9 побед, 1 ничья и 1 поражение – от «Реала» в матче за Суперкубок Европы (1:2). Статистику клуба можно изучить здесь.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 4:0 (2:0, 2:0)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Мата, 2:0 – 35 Феллайни, 3:0 – 49 Феллайни, 4:0 – 86 Лукаку.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Феллайни, Мхитарян (Лингард, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 72), Лукаку.
    Кристал ПэласХеннесси, Сако, ван Анхолт, Уорд, Дилэйни, Миливоевич, Кабай, Сако (Ладапо, 74), Таунсенд, Панчон (Ридевалд, 69), Шлупп (Макартур, 68).

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