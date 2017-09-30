«МЮ» выиграл 6 матчей подряд с разницей голов – 20:2
Сегодня в 7-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома уверенно разобрался с «Кристал Пэлас» (4:0).
Таким образом, команда Жозе Моуринью выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах с разницей голов – 20:2. На этом отрезке «МЮ» пропустил лишь от ЦСКА и «Бертона».
В 11 официальных матчах этого сезона у «Манчестер Юнайтед» 9 побед, 1 ничья и 1 поражение – от «Реала» в матче за Суперкубок Европы (1:2). Статистику клуба можно изучить здесь.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Феллайни, Мхитарян (Лингард, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 72), Лукаку.
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