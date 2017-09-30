«МЮ» выиграл 6 матчей подряд с разницей голов – 20:2

Сегодня в 7-м туре чемпионата Англии дома уверенно разобрался с «Кристал Пэлас» (4:0).

Таким образом, команда выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах с разницей голов – 20:2. На этом отрезке «МЮ» пропустил лишь от ЦСКА и «Бертона».

В 11 официальных матчах этого сезона у «Манчестер Юнайтед» 9 побед, 1 ничья и 1 поражение – от «Реала» в матче за Суперкубок Европы (1:2). Статистику клуба можно изучить здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ