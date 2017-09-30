Возняцки квалифицировалась на итоговый турнир

Датчанка Каролин Возняцки стала шестой теннисисткой, квалифицировавшейся на итоговый турнир в Сингапуре.

Ранее это сделали Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Винус Уильямс.

Возняцки выступит на итоговом турнире в пятый раз. Ее лучший результат – финал 2010 года.

Итоговый турнир пройдет с 22 по 29 октября.

Ее считают главной неудачницей, и в этом году она проиграла шесть финалов из шести

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