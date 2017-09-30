Возняцки квалифицировалась на итоговый турнир
Датчанка Каролин Возняцки стала шестой теннисисткой, квалифицировавшейся на итоговый турнир WTA в Сингапуре.
Ранее это сделали Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Винус Уильямс.
Возняцки выступит на итоговом турнире в пятый раз. Ее лучший результат – финал 2010 года.
Итоговый турнир пройдет с 22 по 29 октября.
Ее считают главной неудачницей, и в этом году она проиграла шесть финалов из шести
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.