Лига чемпионов. «Карабах» – «Рома», «Атлетико» – «Челси», «ПСЖ» – «Бавария»

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» принимает «Рому», «Атлетико» играет с «Челси», «ПСЖ» встречается с «Баварией», лиссабонский «Спортинг» – с «Барселоной».

Лига чемпионов

2-й тур

Группа B

Группа C

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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