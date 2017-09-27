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    Лига чемпионов. «Карабах» – «Рома», «Атлетико» – «Челси», «ПСЖ» – «Бавария»

    Теги Бавария ПСЖ Рома Челси Селтик Спортинг Ювентус Барселона Атлетико Андерлехт Лига чемпионов результаты Олимпиакос Карабах

    Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» принимает «Рому», «Атлетико» играет с «Челси», «ПСЖ» встречается с «Баварией», лиссабонский «Спортинг» – с «Барселоной».

    Лига чемпионов

    2-й тур

    Группа B

    ПСЖ Франция – Бавария Германия
    Дата проведения
    27 сентября, 21.45, «Парк де Пренс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Андерлехт Бельгия – Селтик Шотландия
    Дата проведения
    27 сентября, 21.45, «Констант Ванден Сток»
    превью матча онлайн статистика

    Группа C

    Карабах Азербайджан – Рома Италия
    Дата проведения
    27 сентября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико Испания – Челси Англия
    Дата проведения
    27 сентября, 21.45, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

    Группа D

    Спортинг Португалия – Барселона Испания
    Дата проведения
    27 сентября, 21.45, «Жозе Алваладе»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Ювентус Италия – Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    27 сентября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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