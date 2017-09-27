Лига чемпионов. «Карабах» – «Рома», «Атлетико» – «Челси», «ПСЖ» – «Бавария»
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» принимает «Рому», «Атлетико» играет с «Челси», «ПСЖ» встречается с «Баварией», лиссабонский «Спортинг» – с «Барселоной».
Лига чемпионов
2-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Констант Ванден Сток»
Группа C
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Ванда Метрополитано»
Группа D
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Жозе Алваладе»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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