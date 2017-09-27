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    Сергей Лавров: «Моя любимая команда «Спартак» показала мужественную игру с «Ливерпулем»

    Теги Спартак Ливерпуль Лига чемпионов Сергей Лавров

    Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение о результате матча между «Спартаком» и «Ливерпулем» (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Хочу выразить удовлетворение тем, что мы с вами вчера наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно мужественная игра любимой моей команды «Спартак», – заявил Лавров.

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