Сергей Лавров: «Моя любимая команда «Спартак» показала мужественную игру с «Ливерпулем»

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение о результате матча между и «Ливерпулем» (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Хочу выразить удовлетворение тем, что мы с вами вчера наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно мужественная игра любимой моей команды «Спартак», – заявил Лавров.

Ничья с «Ливерпулем»: Лига Европы стала чуть ближе