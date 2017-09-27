«ПСЖ» – «Бавария» – 3:0. Неймар довел счет до разгромного
В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Баварию».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 2 Дани Алвес, 2:0 – 31 Кавани, 3:0 – 63 Неймар.
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ПСЖ –
Ареоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти (Дракслер, 89), Мотта (Ло Чельсо, 86), Рабьо, Неймар, Мбаппе (Ди Мария, 79), Кавани.
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Бавария –
Ульрайх, Мартинес, Зюле, Алаба, Толиссо (Руди, 46), Киммих, Видаль, Алькантара, Хамес (Коман, 46), Мюллер (Роббен, 69), Левандовски.
- Предупреждения:
- Киммих (23), Видаль (45), Алькантара (61), Верратти (73), Руди (78).
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