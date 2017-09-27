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    Sports.ru

    «ПСЖ» – «Бавария» – 3:0. Неймар довел счет до разгромного

    Теги Бавария ПСЖ Лига чемпионов

    В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Баварию».

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

    ПСЖ Франция – Бавария Германия 3:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 сентября, 21.45, «Парк де Пренс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Дани Алвес, 2:0 – 31 Кавани, 3:0 – 63 Неймар.
    ПСЖАреоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти (Дракслер, 89), Мотта (Ло Чельсо, 86), Рабьо, Неймар, Мбаппе (Ди Мария, 79), Кавани.
    БаварияУльрайх, Мартинес, Зюле, Алаба, Толиссо (Руди, 46), Киммих, Видаль, Алькантара, Хамес (Коман, 46), Мюллер (Роббен, 69), Левандовски.
    Предупреждения:
    Киммих (23), Видаль (45), Алькантара (61), Верратти (73), Руди (78).

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