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    СКА продлил победную серию и за 16 матчей создал отрыв в 40 очков от последнего места на Западе

    Теги Авангард Салават Юлаев Локомотив СКА Олег Знарок КХЛ Динамо Рига

    СКА на выезде нанес поражение «Сибири» (3:0) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Питерский клуб продолжает свою победную серию на старте сезона. Теперь она составляет 16 игр. Рекорд лиги был установлен «Авангардом» в сезоне-2010/11 (18 побед подряд).

    СКА по-прежнему не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. В 16 встречах команда тренера Олега Знарка набрала 45 очков и уже к этому моменту оторвалась на 40 баллов от рижского «Динамо», которое занимает последнее место в таблице Западной конференции.

    Ближайшие две игры СКА проведет в гостях с «Локомотивом» (2 октября) и «Салаватом Юлаевым» (4 октября).

    Соперники СКА недовольны судейством

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