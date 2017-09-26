Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Болельщики «Спартака» в матче с «Ливерпулем» вывесили баннер «УЕФА – мафия»

    Теги Спартак Ливерпуль Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики фото Игорь Рабинер

    Фанаты «Спартака» вывесили баннер, адресованный УЕФА, в начале матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Болельщики московской команды зажгли пиротехнику и продемонстрировали за воротами баннер «UEFA MAFIA».

    Напомним, после гостевого матча с «Марибором» «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для фанатов команды будет закрыт гостевой сектор.

    Клуб просил воздержаться от использования пиротехники на сегодняшней игре.

    Первый матч Лиги чемпионов на «Открытие-Арене». Фантастика

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться