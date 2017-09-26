Болельщики «Спартака» в матче с «Ливерпулем» вывесили баннер «УЕФА – мафия»

Фанаты вывесили баннер, адресованный УЕФА, в начале матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с .

Болельщики московской команды зажгли пиротехнику и продемонстрировали за воротами баннер «UEFA MAFIA».

Напомним, после гостевого матча с «Марибором» «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для фанатов команды будет закрыт гостевой сектор.

Клуб просил воздержаться от использования пиротехники на сегодняшней игре.

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