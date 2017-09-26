Болельщики «Спартака» в матче с «Ливерпулем» вывесили баннер «УЕФА – мафия»
Фанаты «Спартака» вывесили баннер, адресованный УЕФА, в начале матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Болельщики московской команды зажгли пиротехнику и продемонстрировали за воротами баннер «UEFA MAFIA».
Напомним, после гостевого матча с «Марибором» «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для фанатов команды будет закрыт гостевой сектор.
Клуб просил воздержаться от использования пиротехники на сегодняшней игре.
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Вот какие же, извиняюсь за мой французский, долбоящеры. pic.twitter.com/GyOK7HqAlK— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 26 сентября 2017 г.
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