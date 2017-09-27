Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия Лига чемпионов

    Нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

    Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 41-м подряд матче Лиги чемпионов. 

    Акинфеев установил антирекорд, пропустив в 17-м подряд матче Лиги чемпионов в домашней игре с «Викторией» из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.

    Бывший голкипер ПСВ Роналд Ватеррес пропускал в 16 матчах Лиги чемпионов подряд, экс-вратарь «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» Антонис Никополидис – в 15. На счету Шэя Гивена, игравшего в Лиге чемпионов за «Ньюкасл», серия из 14 матчей.

    Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф ЛЧ, мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.

    В сезоне-2017/18 он не пропустил ни в одном из четырех матчей квалификации ЛЧ.

    Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов состоялся более 10 лет назад в матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс» – 1 ноября 2006 года.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться