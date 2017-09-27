Александр Емельяненко нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса в первом раунде
В Москве прошел турнир WFCA 42 чеченского промоушена «Ахмат», одним из главных событий которого стал бой российского бойца ММА Александра Емельяненко и бразильца Джеронимо Дос Сантоса.
В первом раунде Емельяненко отправил соперника на настил ударом в голову, провел добивание, и рефери остановил поединок.
Дос Сантос был не согласен с ранней остановкой, сказав рефери, что готов был продолжать поединок.
Напомним, что это был первый бой Емельяненко после выхода из тюрьмы в декабре 2016 года.
Александр Емельяненко – топовый боец. Не верите?
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.