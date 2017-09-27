УЕФА открыл новое дело в отношении «Спартака»
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по итогам матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1).
Дела открыты по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, несогласованные баннеры и кричалки, а также блокировка лестничных проходов. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данные инциденты 19 октября.
За выходки болельщиков в матче с «Марибором» «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч евро и в качестве наказания не будет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей». В матче с «Ливерпулем» фанаты красно-белых вывесили баннер «УЕФА – мафия».
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