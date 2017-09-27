УЕФА открыл новое дело в отношении «Спартака»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении по итогам матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против (1:1).

Дела открыты по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, несогласованные баннеры и кричалки, а также блокировка лестничных проходов. Дисциплинарный комитет рассмотрит данные инциденты 19 октября.

За выходки болельщиков в матче с «Марибором» «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч евро и в качестве наказания не будет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей». В матче с «Ливерпулем» фанаты красно-белых вывесили баннер «УЕФА – мафия».