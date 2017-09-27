Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    УЕФА открыл новое дело в отношении «Спартака»

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА болельщики

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по итогам матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1).

    Дела открыты по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, несогласованные баннеры и кричалки, а также блокировка лестничных проходов. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данные инциденты 19 октября.

    За выходки болельщиков в матче с «Марибором» «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч евро и в качестве наказания не будет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей». В матче с «Ливерпулем» фанаты красно-белых вывесили баннер «УЕФА – мафия».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться