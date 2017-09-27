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    Бывшего президента РФБ Аникееву могут приговорить к шести годам колонии

    Теги происшествия РФБ Юлия Аникеева

    Гособвинитель попросил суд приговорить бывшую главу РФБ Юлию Аникееву к шести годам колонии общего режима за хищение 42,8 миллиона рублей из средств организации.

    Прения по данному делу начались во вторник в Чертановском суде Москвы. Гособвинитель заявляет, что следствие доказало вину 48-летней Аникеевой в мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам, когда из бюджета РФБ было похищено сначала 23,3 миллиона рублей, затем еще 19,5 миллиона. Гособвинитель просит суд приговорить Аникееву к четырем годам лишения свободы по каждому эпизоду, а по частичному сложению наказаний – к шести годам колонии общего режима.

    Также гособвинитель предложил приговорить бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна, скончавшегося во время следствия в октябре прошлого года, к шести с половиной годам лишения свободы. При этом прокурор обратилась с просьбой прекратить уголовное дело в его отношении из-за смерти.

    Защита Аникеевой и Кочаряна настаивает на невиновности своих клиентов и недоказанности их вины, попросив полностью оправдать обвиняемых.

    Представители РФБ заявили о гражданских исках о возмещении ущерба к Аникеевой и Кочаряну на 42,8 миллиона рублей и 43,8 миллиона рублей соответственно.

    С последним словом перед приговором Юлия Аникеева выступит 3 октября.

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