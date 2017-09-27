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    КХЛ. СКА в гостях у «Сибири», «Авангард» против «Динамо» Мн

    Теги Авангард Сибирь Локомотив Северсталь СКА Витязь Амур результаты Слован Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Рига Югра Динамо Адмирал

    В регулярном чемпионате КХЛ состоятся 7 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Сибирь – СКА
    Дата проведения
    27 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео

     

    Авангард – Динамо Минск
    Дата проведения
    27 сентября, 16.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео

     

    Барыс – Локомотив
    Дата проведения
    27 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Югра – Динамо Москва
    Дата проведения
    27 сентября, 17.00, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео

     

    Северсталь – Амур
    Дата проведения
    27 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Рига – Адмирал
    Дата проведения
    27 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
    Онлайн матча Видео

     

    Слован – Витязь
    Дата проведения
    27 сентября, 20.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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