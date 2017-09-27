КХЛ. СКА в гостях у «Сибири», «Авангард» против «Динамо» Мн
В регулярном чемпионате КХЛ состоятся 7 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 27 сентября, 16.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 27 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 27 сентября, 17.00, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 27 сентября, 20.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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