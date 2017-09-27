«Атлетико» – «Челси» – 1:1. Мората сравнял счет
В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимает «Челси».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Сауль, Парти (Хименес, 77), Феррейра Карраско (Торрес, 69), Коке, Корреа (Гайтан, 71), Гризманн.
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Челси –
Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас (Кристенсен, 86), Канте, Азар (Виллиан, 82), Бакайоко, Алонсо, Мората (Батшуайи, 82).
- Предупреждения:
- Давид Луиз (39), Парти (47), Гризманн (54).
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