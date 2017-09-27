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    «Атлетико» – «Челси» – 1:1. Мората сравнял счет

    Теги Челси Атлетико Лига чемпионов

    В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимает «Челси».

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Атлетико Испания – Челси Англия 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 сентября, 21.45, «Ванда Метрополитано»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 40, пенальти Гризманн, 1:1 – 59 Мората.
    АтлетикоОблак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Сауль, Парти (Хименес, 77), Феррейра Карраско (Торрес, 69), Коке, Корреа (Гайтан, 71), Гризманн.
    ЧелсиКуртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас (Кристенсен, 86), Канте, Азар (Виллиан, 82), Бакайоко, Алонсо, Мората (Батшуайи, 82).
    Предупреждения:
    Давид Луиз (39), Парти (47), Гризманн (54).

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