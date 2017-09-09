Победа ЦСКА в РФПЛ, Надаль – в финале US Open, СКА и ЦСКА выигрывают в КХЛ и другие новости утра

1. ЦСКА победил «Амкар» (1:0) и поднялся на 3-е место. Первый гол Жамалетдинова в РФПЛ.

2. В КХЛ СКА и ЦСКА продолжают всех обыгрывать, «Автомобилист» уничтожил «Амур» (8:1), «Барыс» вынес «Динамо» в Риге (6:0). Все результаты дня – здесь.

3. Рафаэль Надаль вышел в финал US Open, обыграв Хуана Мартина дель Потро. Это 15-я его победа подряд в полуфиналах «Большого шлема». Соперником Рафы в решающем матче будет самый нерейтинговый финалист в истории турнира – Кевин Андерсон из ЮАР.

4. Сборная России в октябре сыграет с Южной Кореей и Ираном. Вот и соперники нашлись.

5. В чемпионшипе «Дерби Каунти» разгромил «Халл» – 5:0. Худший матч команды Слуцкого в сезоне.

6. Новичок «Спартака» Роша рассказал, почему приехал в Россию. «Все хотят играть в Лиге чемпионов, да еще и за такой великий клуб».

7. Зарипов готов перейти только в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. Данису будет сложно.

8. «Спартак» мог перехватить у «Зенита» Дриусси. Но не рискнул.

9. Мбаппе и Неймар забили по голу «Метцу», Кавани добавил еще два – в итоге разгром.

10. Де Гендт победил на 19-м этапе «Вуэльты», Закарин и Кельдерман финишировали в одно время. Завтра – предпоследний этап.

11. Жиганшин объявил о завершении карьеры. Стал тренером в 24 года.

12. Ласицкене раскритиковала Всероссийскую федерацию легкой атлетики. «Не хочется, чтобы ВФЛА прикрывалась нашими результатами».

Цитата дня. «У меня в голове будто завелся червь и вы...л мне мозг». Мария Шарапова в новой книге – о допинговом разбирательстве.