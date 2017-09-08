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    «МЮ» поддерживает геев, Россия сыграет с Хорватией в плей-офф Евробаскета и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Стал известен соперник сборной России по 1/8 финала Евробаскета. Это хорваты. Будет непросто!

    2. Пау Газоль теперь самый результативный игрок в истории чемпионатов Европы. Он обошел Тони Паркера.

    3. Финалистками US Open в женском одиночном разряде стали Мэдисон Киз и Слоун Стивенс. Они впервые сыграют в решающем матче «Большого шлема».

    4. Лыжники Легков и Белов вроде как смогут выступать на соревнованиях с 1 ноября. Неужели болельщики увидят их в Пхенчхане?

    5. Капитанская повязка «Ман Юнайтед» теперь окрашена в радужные цвета в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом.

    6. Как стало известно, руководство «Локомотива» летом отказалось арендовать Нани. В ответ Семин заблокировал трансфер Караваева.

    7. Трансферное окно в английской премьер-лиге летом 2018 года закроется до начала сезона. Аналогичные изменения могут внести и в Италии.

    8. Два клуба КХЛ хотят подписать форварда «Бостона» Пастрняка. В прошлом сезоне чех забил 34 гола в регулярке НХЛ.

    9. «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу возможного приглашения Зарипова.

    10. ИИХФ заверила НХЛ, что не допустит игроков из этой лиги до участия в Олимпиаде. Видимо, Овечкин не приедет.

    11. Карякин вылетел с Кубка мира по шахматам, проиграв во втором раунде Даниилу Дубову. Сергей не сумел защитить свой титул.

    Цитата:

    Геннадий Орлов о переносе медиацентра «Крестовского»: «Почему петербуржцы должны это оплачивать?»

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