«МЮ» поддерживает геев, Россия сыграет с Хорватией в плей-офф Евробаскета и другие новости утра

1. Стал известен соперник сборной России по 1/8 финала Евробаскета. Это хорваты. Будет непросто!

2. Пау Газоль теперь самый результативный игрок в истории чемпионатов Европы. Он обошел Тони Паркера.

3. Финалистками US Open в женском одиночном разряде стали Мэдисон Киз и Слоун Стивенс. Они впервые сыграют в решающем матче «Большого шлема».

4. Лыжники Легков и Белов вроде как смогут выступать на соревнованиях с 1 ноября. Неужели болельщики увидят их в Пхенчхане?

5. Капитанская повязка «Ман Юнайтед» теперь окрашена в радужные цвета в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом.

6. Как стало известно, руководство «Локомотива» летом отказалось арендовать Нани. В ответ Семин заблокировал трансфер Караваева.

7. Трансферное окно в английской премьер-лиге летом 2018 года закроется до начала сезона. Аналогичные изменения могут внести и в Италии.

8. Два клуба КХЛ хотят подписать форварда «Бостона» Пастрняка. В прошлом сезоне чех забил 34 гола в регулярке НХЛ.

9. «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу возможного приглашения Зарипова.

10. ИИХФ заверила НХЛ, что не допустит игроков из этой лиги до участия в Олимпиаде. Видимо, Овечкин не приедет.

11. Карякин вылетел с Кубка мира по шахматам, проиграв во втором раунде Даниилу Дубову. Сергей не сумел защитить свой титул.

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Геннадий Орлов о переносе медиацентра «Крестовского»: «Почему петербуржцы должны это оплачивать?»