СКА разгромил «Северсталь» – 7:2. Это 8-я победа подряд

СКА одержал 8-ю победу подряд в регулярном чемпионате .

Сегодня питерский клуб в гостях победил «Северсталь» (7:2) и продлил победную серию. – единственная команда в лиге, которая еще не потерпела ни одного поражения.

Команда тренера Олега Знарка возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 22 очков в восьми играх.

Следующий матч СКА проведет 11 сентября дома против «Лады».