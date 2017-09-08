СКА разгромил «Северсталь» – 7:2. Это 8-я победа подряд
СКА одержал 8-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
Сегодня питерский клуб в гостях победил «Северсталь» (7:2) и продлил победную серию. СКА – единственная команда в лиге, которая еще не потерпела ни одного поражения.
Команда тренера Олега Знарка возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 22 очков в восьми играх.
Следующий матч СКА проведет 11 сентября дома против «Лады».
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