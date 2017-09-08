Российский фигурист Руслан Жиганшин объявил о завершении карьеры.

«Я завершил карьеру и уже занимаюсь тренерской деятельностью», – рассказал Жиганшин.

Информация об уходе Жиганшина из спорта появилась еще в мае 2017 года, однако официально об этом фигурист заявил только сегодня.

Жиганшин в последнее время выступал с Еленой Ильиных, вместе с которой выиграл чемпионат России-2015.

Ильиных сейчас выступает с Антоном Шибневым.