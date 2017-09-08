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    Руслан Жиганшин объявил о завершении карьеры

    Теги сборная России танцы на льду Елена Ильиных Руслан Жиганшин

    Российский фигурист Руслан Жиганшин объявил о завершении карьеры.

    «Я завершил карьеру и уже занимаюсь тренерской деятельностью», – рассказал Жиганшин.

    Информация об уходе Жиганшина из спорта появилась еще в мае 2017 года, однако официально об этом фигурист заявил только сегодня.

    Жиганшин в последнее время выступал с Еленой Ильиных, вместе с которой выиграл чемпионат России-2015.

    Ильиных сейчас выступает с Антоном Шибневым.

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