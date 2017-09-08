Мария Шарапова – о допинговом разбирательстве: «У меня в голове будто завелся червь и вы...л мне мозг»

Издание The Daily Mail опубликовало несколько фрагментов автобиографии Марии Шараповой, которая выйдет во вторник. Среди них – ранее уже публиковавшийся пассаж о «ненависти» Серены Уильямс к ней, уже доступный на русском языке отрывок о желании «одолеть всех», а также:

О впечатлении, которое производит Серена

«Ее физический облик гораздо внушительнее и больше, чем кажется по телевизору. У нее большие руки и ноги, она очень мощная и устрашающая. Это складывается из всего: ее телосложения, ее уверенности в себе, ее характера».

О реакции Серены на (октябрьскую) помолвку Шараповой в уимблдонской раздевалке

«Слышала, ты обручилась? Мои соболезнования, ха-ха-ха»

О переживаниях во время допингового разбирательства

«У меня в голове будто завелся червь и вы...л мне мозг. Никогда ничего такого не ощущала.

На кого бы я ни посмотрела, могла только думать: «А он тоже считает меня обманщицей?». Впервые в жизни меня начало волновать, что обо мне думают другие».

Книга Шараповой на английском языке выйдет во вторник, на русском – до конца месяца.

«Серена – воплощение моих побед и моих неудач». Фрагмент книги Шараповой