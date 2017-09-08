Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мария Шарапова – о допинговом разбирательстве: «У меня в голове будто завелся червь и вы...л мне мозг»

    Теги Саша Вуячич Мария Шарапова Серена Уильямс допинг

    Издание The Daily Mail опубликовало несколько фрагментов автобиографии Марии Шараповой, которая выйдет во вторник. Среди них – ранее уже публиковавшийся пассаж о «ненависти» Серены Уильямс к ней, уже доступный на русском языке отрывок о желании «одолеть всех», а также:

    О впечатлении, которое производит Серена

    «Ее физический облик гораздо внушительнее и больше, чем кажется по телевизору. У нее большие руки и ноги, она очень мощная и устрашающая. Это складывается из всего: ее телосложения, ее уверенности в себе, ее характера».

    О реакции Серены на (октябрьскую) помолвку Шараповой в уимблдонской раздевалке

    «Слышала, ты обручилась? Мои соболезнования, ха-ха-ха»

    О переживаниях во время допингового разбирательства

    «У меня в голове будто завелся червь и вы...л мне мозг. Никогда ничего такого не ощущала.

    На кого бы я ни посмотрела, могла только думать: «А он тоже считает меня обманщицей?». Впервые в жизни меня начало волновать, что обо мне думают другие».

    Книга Шараповой на английском языке выйдет во вторник, на русском – до конца месяца.

    «Серена – воплощение моих побед и моих неудач». Фрагмент книги Шараповой

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться