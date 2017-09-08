Чемпионшип. «Дерби Каунти» громит «Халл» Слуцкого
В 5-м туре чемпионшипа «Халл» под руководством Леонида Слуцкого в гостях встретится с «Дерби Каунти».
Чемпионшип
5-й тур
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Прайд Парк»
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Дерби Каунти –
Карсон, Дэвис, Кио, Ольссон, Лоуренс, Бэйрд, Хаддлстоун, Джонсон, Вайманн (Расселл, 74), Выдра, Ньюджент (Уинналл, 73).
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Рибок Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Дипдэйл»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Лофтус Роуд»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Мадейски Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.30, «Хиллсборо»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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