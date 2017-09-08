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    Чемпионшип. «Дерби Каунти» громит «Халл» Слуцкого

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    В 5-м туре чемпионшипа «Халл» под руководством Леонида Слуцкого в гостях встретится с «Дерби Каунти».

    Чемпионшип

    5-й тур

    Дерби Каунти – Халл 5:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    8 сентября, 21.45, «Прайд Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 15 Выдра, 2:0 – 34 Выдра, 3:0 – 38 Дэвис, 4:0 – 45 Джонсон, 5:0 – 58 Джонсон.
    Дерби КаунтиКарсон, Дэвис, Кио, Ольссон, Лоуренс, Бэйрд, Хаддлстоун, Джонсон, Вайманн (Расселл, 74), Выдра, Ньюджент (Уинналл, 73).
    ХаллМакгрегор, Доусон, Кингсли, Айна, Хектор, Хенриксен, Ларссон, Тораль (Ирвайн, 70), Гросицки (Мейлер, 75), Дико (Диоманде, 74), Боуэн.
    Астон Вилла – Брентфорд
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Вилла Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Болтон – Мидлсбро
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Рибок Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Фулхэм – Кардифф
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
    превью матча онлайн статистика
    Лидс – Бертон
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Элланд Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Норвич – Бирмингем
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Карроу Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Престон – Барнсли
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Дипдэйл»
    превью матча онлайн статистика
    КПР – Ипсвич
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Лофтус Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Рединг – Бристоль Сити
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Мадейски Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Сандерленд – Шеффилд Юнайтед
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
    превью матча онлайн статистика
    Вулверхэмптон – Миллуолл
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Шеффилд Уэнсдей – Ноттингем Форест
    Дата проведения
    9 сентября, 19.30, «Хиллсборо»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика чемпионшипа

    Таблица чемпионшипа

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