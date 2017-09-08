Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Амкара»

В 9-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях встретится с «Амкаром», сыграет с «Рубином», «Динамо» примет «Зенит», а «Ахмат» – .

Премьер-лига

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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