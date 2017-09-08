Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Амкара»
В 9-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях встретится с «Амкаром», «Спартак» сыграет с «Рубином», «Динамо» примет «Зенит», а «Ахмат» – «Локомотив».
Премьер-лига
9-й тур
- Дата проведения
- 8 сентября, 17.30, «стадион Звезда»
- Дата проведения
- 9 сентября, 14.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 9 сентября, 16.30, «Олимп-2»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 10 сентября, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.30, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 10 сентября, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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