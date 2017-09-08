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    Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Амкара»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Тосно

    В 9-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях встретится с «Амкаром», «Спартак» сыграет с «Рубином», «Динамо» примет «Зенит», а «Ахмат» – «Локомотив».

    Премьер-лига

    9-й тур

    Амкар – ЦСКА
    Дата проведения
    8 сентября, 17.30, «стадион Звезда»
    превью матча онлайн статистика
    Тосно – Анжи
    Дата проведения
    9 сентября, 14.00, «Петровский»
    превью матча онлайн статистика
    Ростов – Арсенал Тула
    Дата проведения
    9 сентября, 16.30, «Олимп-2»
    превью матча онлайн статистика
    Спартак – Рубин
    Дата проведения
    9 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Динамо – Зенит
    Дата проведения
    10 сентября, 14.00, «Арена Химки»
    превью матча онлайн статистика
    Уфа – Краснодар
    Дата проведения
    10 сентября, 16.30, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика
    Ахмат – Локомотив
    Дата проведения
    10 сентября, 19.00, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Урал – СКА Хабаровск
    Дата проведения
    11 сентября, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика РФПЛ

    Таблица РФПЛ

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