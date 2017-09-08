НХЛ. Зарипов не хочет ехать на просмотр и готов перейти только в клуб, претендующий на Кубок Стэнли
У нападающего Даниса Зарипова небольшой выбор возможных мест продолжения карьеры в НХЛ.
Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко, сам хоккеист отказывается ехать на просмотровый контракт и готов перейти только в клуб, претендующий на Кубок Стэнли.
Переход Зарипова этим только осложняется: не у всех клубов есть варианты со свободным местом в зарплатной ведомости, некоторые не готовы рисковать, приглашая ветерана, которого давно не видели на международной арене.
Среди основных претендентов: «Питтсбург», «Бостон», «Чикаго» и «Рейнджерс».
Напомним, нападающему разрешили играть в НХЛ, но сначала ему нужно пройти дополнительный допинг-тест.
Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?
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