НХЛ. Зарипов не хочет ехать на просмотр и готов перейти только в клуб, претендующий на Кубок Стэнли

У нападающего Даниса Зарипова небольшой выбор возможных мест продолжения карьеры в .

Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко, сам хоккеист отказывается ехать на просмотровый контракт и готов перейти только в клуб, претендующий на .

Переход Зарипова этим только осложняется: не у всех клубов есть варианты со свободным местом в зарплатной ведомости, некоторые не готовы рисковать, приглашая ветерана, которого давно не видели на международной арене.

Среди основных претендентов: , «Бостон», «Чикаго» и «Рейнджерс».

Напомним, нападающему разрешили играть в НХЛ, но сначала ему нужно пройти дополнительный допинг-тест.

Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?